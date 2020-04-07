Для моржей и бодибилдеров исключений по части карантина не будет, – Кличко

Исключений для спортсменов по части соблюдения каранатина власти делать не будут.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УП.

"Ограничения, которые ввело правительство, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет", – говорит столичный глава.

"Если спортсмены думают, что они защищены от вируса – это не так. Те, кто боится потерять свою суперформу, должны понять, что, пренебрегая правилами, могут потерять здоровье или даже жизнь", – сказал также он.

Кроме того, Кличко добавил, что ему самому тоже не хватает активного спорта, но он занимается им дома, как и многие профессиональные спортсмены.

Вчера киевские полицейские перекрыли подход к мосту на Гидропарке, который ведет к спортплощадке. Из-за этого один из спортсментов решил добраться до нее вплавь.

В итоге, на него и еще одного спортсмена составили админпротокол и забрали в участок.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине на утро 6 апреля зафиксировано 1319 случаев инфицирования COVID-19, 38 человек умерли.

Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.