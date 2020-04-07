Киевляне на выгуле. Как встретили ужесточение карантина в столице

Солнечные процедуры

Голосеевский парк является одним из любимых мест столичных шашлычников. Лесной массив с пересекающимися тропинками дополняют крутые овраги и озера – идеальное место для пикника. Однако, карантин внес изменения. Людей в парке очень мало.

На лавочке, расположенной у входа, виднеется привычная картинка для постсоветских стран. Двое мужчин, чекушка водки, задушевные (наверняка) разговоры. Уже обнимаются. Кому-то режим самоизоляции не помешал наслаждаться привычными «заботами».

Некоторые находчивые местные решили воспользоваться отличной погодой и отправились в парк принять воздушно-солнечные процедуры.

А кто-то просто неспешно прогуливается по аллеям, рассматривая белок, резво бегающих по деревьям.

Кто 1990-е видел – тому бояться нечего

Большая часть людей была вынуждена покинуть квартиры ради того, чтобы дать возможность детям подышать свежим воздухом.

Местные жители Голосеевского района Ольга и Вячеслав, которые вышли на прогулку с дочерью, не скрывают, что довольны ужесточением карантина.

"Мы замечательно относимся к режиму самоизоляции. Так парадоксально вышло, что сегодня – первый день, как ужесточили карантин, и появились люди. Обычно – последние две недели – здесь никого нет. Лично у нас жизнь не особо поменялась после введения карантина. Финансово мы несильно пострадали – у нас свое дело, оно продолжает функционировать. У нас также есть пожилые родственники, которые попадают в зону риска. Мы им в нужный момент помогаем, чтобы они не выходили на улицу", – рассказывает Вячеслав.

Опасений у супругов в связи с экономическими последствиями от эпидемии коронавируса нет. Ольга шутит: тем, кто пережил 1990-е, бояться нечего.

"Мы уже повидали достаточно кризисов, поэтому знаем, как оно бывает. Непонятно, будет этот кризис страшнее 1990-х или нет. Понятно то, что впереди тяжелые времена. Мы уверены в том, что все можно преодолеть. Мы к этому готовы. Независимо от того, что произойдет, у нас есть дети, которых необходимо поставить на ноги", – рассказывает мужчина.

С 6 апреля стартовала "Всеукраинская школа онлайн". С понедельника по пятницу передовые телеканалы страны будут транслировать уроки по 11 школьным предметам для 5-11 классов. Супруги положительно оценили введение платформы, у самих трое детей.

"Собирались смотреть, но в последний момент передумали. Инициативу оцениваем прекрасно, так и должно быть. Мы акцентируем внимание на том, что физику, математику и химию смотреть необходимо, потому что меньше нужно будет читать и вникать. Наша школа разрешила не смотреть уроки по телевидению, так как это не является обязательным. Они рекомендуют просмотр, но вообще наши дети занимаются онлайн со своими учителями. Каждый день они собираются в "Зуме" и проводят занятия. Никакого сумбура нет, обычный учебный процесс", – описывают ситуацию киевляне.

Детям школьного возраста очень сложно сидеть взаперти, рассказывает местный житель Андрей, гуляющий в парке с двумя сыновьями. Помимо этого, мужчина делится – делает все, чтобы его родители лишний раз не выходили из дома.

"Как и у большинства, у нас есть пожилые родственники, для которых пандемия коронавируса наиболее опасна. Бояться они ее или нет – лучше спросить у них. Но мы со своей стороны, как здравомыслящие и адекватные люди, делаем все, чтобы они ни в чем не нуждались и не рисковали, выходя на улицу", – говорит мужчина.

После чего в диалог включается сын Андрея и рассказывает, как поменялась его жизнь после введения карантина.

"В школу не надо теперь ходить, а уроки проходят по скайпу. Дистанционное обучение нравится намного больше, по школе скучать не приходится. Единственное, по чему скучаю – так это по друзьям. Еще две недели назад все гуляли, а сейчас родители уже не разрешают выходить на улицу. Вот это обидно", – рассказывает про свои жизненные проблемы ребенок.

Человек собаке друг

Одна из ситуаций, при которых разрешен выход на улицу после ужесточения карантина, – выгул собак. Выйти с домашними животными в парк или сквер разрешается только одному человеку, а не вдвоем и тем более компанией.

Киевлянка Светлана с сыном Назаром, которые вышли на прогулку со своим домашним питомцем, не скрывают радости, ведь это лишний повод покинуть квартиру.

Назар, без лишних раздумий, сразу дал собственную оценку введенному в связи с пандемией коронавируса карантину.

"Как поменялась моя жизнь? Теперь можно перед компьютером больше сидеть и не делать уроки. Но не нравится мне карантин тем, что могут ни за что выписать штраф, когда гуляешь. А когда ты на улице с совершеннолетним – не выписывают. Несправедливо. Ужесточение оцениваю отрицательно. Дома сидеть не нравится, но и в школу тоже не хочется. Хочу гулять с друзьями, а сейчас это сделать будет проблематично", – резюмировал школьник.

Мама Назара, в свою очередь, дает более глубокую аналитику и оценивает действия власти как правильные.

"Мне кажется, что правительство правильно поступает, что относится к эпидемии коронавируса строго, чтобы уменьшить распространение заболевания. Но знаете, у нас люди не настолько культурно воспитаны, чтобы относиться к этому серьезнее и думать не только о себе, но и об остальных. Мало кто задумывается о том, что он может болезнь передать другому человеку. То, что люди в возрасте 60 лет и старше пока должны сидеть дома, тоже оцениваю позитивно. Главное, чтобы мы, люди, которым "можно" выходить на улицу, соблюдали масочный режим", – говорит Светлана.

В разговоре женщина упомянула, что работает стилистом-парикмахером. По ее мнению, когда закончится карантин, приток клиентов значительно уменьшится. Не всем будет по карману посещать элитные салоны красоты.

"Из-за работы карантин меня коснулся напрямую. Я понимаю, что после кризиса, который последует после пандемии коронавируса, 30-40% мастеров останутся без работы. Да и не только мастера, а и представители других профессий. Потому что предприниматели не могут оплатить аренду и зарплату. В связи с ростом курса доллара, косметика подорожала. А поднимать цену за услуги нет возможности, потому что после кризиса к нам никто не пойдет. Будем тогда опускать цены и переходить на более дешевые материалы. Мне кажется, что выживут "сильнейшие". В моем случае, клиентами останутся состоятельные люди, которые смогут без проблем пережить кризис", – рассуждает киевлянка.

Светлана подтверждает ранее появившуюся информацию, что некоторые салоны красоты продолжают функционировать. Для этого клиентам необходимо организовать индивидуальную стрижку, вызвав мастеру и администратору такси в салон.

"Закрытые салоны красоты, которые работают индивидуально, практикуются. Но вы должны понимать, что людям нужно за что-то выживать, кормить семью. Я точно также выезжаю на дом, мне вызывают, оплачивают такси или довозят до определенного места. Ну а что делать?" – рассказывает женщина.

Все – на выборы

Сидящие на лавочке в парке друзья, входящие в зону риска, пенсионеры Вячеслав и Дмитрий считают, что карантин организован "неважно".

"Коронавирус уже три месяца, а в аптеках до сих пор нет масок, очков, перчаток. Ограничительные меры я не чувствую, потому что никуда особо не выхожу, сижу вот в парке только. Вижу, что автобус приезжает, собирает людей с пропусками – это нормальная мера, но я считаю, что нужно было раньше это делать. Власть же вернула людей из заграницы с коронавирусом, поэтому такие ограничения и необходимы", – предполагают на пару мужчины.

Несмотря на почтенный возраст, Дмитрий не боится заразиться инфекцией. После цепочки рассуждений мужчины совместно приходят к неожиданному утверждению, что осенью украинцев ждут новые парламентские выборы.

"Ну, я думаю, что у меня коронавируса нет. Думаю, что я его смогу пережить. У меня иммунитет крепкий, а там кто его знает. Есть опасения касательно экономического кризиса и всемирного голода. Потому что мне нужно уже сейчас ехать на дачу картошку сажать, а я не могу этого сделать. Это правительство виноватое во всем. Все позакрывали – а толку? Люди сидят без зарплаты. Запугали всех коронавирусом, хотят штрафы взымать. А почему с депутатов, которые без маски ходят, штраф не берут? У Коболева зарплата 800 тысяч, а пенсионер получает 2 тысячи, так он должен еще за квартиру заплатить. Глядя на то, как развиваются события, могу сказать, что осенью нас ждут перевыборы в Верховную Раду", – умозаключил пенсионер.

После аналитического монолога мужчины приступают к обсуждению (а вернее критике) рынка земли. Коронавирус пройдет, а политика – дело вечное.

Родители не слушаются

Киевлянка Оксана, вышедшая на прогулку с собакой по кличке Эмма, признает – из-за постоянного нахождения вместе, в начале карантина были конфликты с дочерью, которая также временно лишилась работы. Со временем получилось найти общий язык.

"У меня взрослая дочь, которая работает. Сейчас мы обе сидим дома и обеим скучно. Когда начался карантин, и мы оказались заточенные в квартире, возникали постоянные разногласия. Сейчас же уже все хорошо, притерлись и успокоились. Тем не менее, ужесточение встречаю положительно, потому что считаю, что это вынужденная и правильная мера. И так как одна из "легальных" причин, по которой можно покинуть дом, является выгул собаки, на данный момент я очень довольна, что у меня есть домашний питомец. Так как это дополнительный повод выйти на улицу", - рассказывает женщина.

Оксана не скрывает своего опасения перед экономическим кризисом. Однако киевлянка не уверена, что это единственная проблема, которая может предоставить проблем миру.

"Конечно, есть опасения. Никто не знает, каким будет этот экономический кризис. Также вполне вероятно, что нас ждет вторая волна коронавируса. Мы сейчас живем за счет накопленных минимальных запасов. Я работаю стилистом, но на дом к клиентам не выезжаю, так как беспокоюсь за свое здоровье. Я же не знаю, с кем и где контактировал он до того, как подстричься. Это такая мера безопасности, надо немного потерпеть. Но если деньги буду заканчиваться, а салоны не откроют, то эти меры предосторожности уйдут на второй план", – говорит женщина.

По словам Оксаны, она регулярно напоминает своим родителям, чтобы во время режима самоизоляции, они не выходили из дома. Проблема состоит в том, что родители не всегда слушаются.

У меня есть родители, которые могут подхватить эту болезнь. Я им регулярно говорю, чтобы оставались дома. Помогаем, в случае, если нужно заказать или привезти продукты. Мама меня слушает, никуда не выходит, а вот папа продолжает ездить на работу", – делится киевлянка.