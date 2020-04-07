Больницы опубликуют отчеты об обеспечении средствами защиты и медоборудованием, – ОП

В открытом доступе появятся отчеты всех больниц по их обеспечению средствами защиты, медицинским оборудованием против коронавируса и работниками.

Об этом было согласовано на ежедневном совещании по борьбе с распространением коронавируса, передает пресс-служба Офиса президента.

"Такая программа нужна и для государства, чтобы собирать информацию, рассчитывать потребности и прогнозировать обеспечения, и для медиа и граждан, а также для волонтеров, чтобы они видели результаты своей работы", – рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главного санврача Украины Виктора Ляшко, сегодня вирусологи завершают проверку обустройства региональных лабораторий. Он заверил, что это необходимо для улучшения условий их работы.

Как ранее сообщал Фокус:

3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантина. Постановление с полным перечнем новых ограничений вскоре будет опубликовано на сайте Кабмина.