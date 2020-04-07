Зеленский о карантине: Принятые меры не являются слишком суровыми

В очередном обращении к украинцам по поводу карантина президент страны Владимир Зеленский заявил, что принятые властью меры являются правильными и не слишком суровыми".

Глава государства подчеркнул, что меры карантина в Украине симметричны европейским.

"Санкции за нарушение правил карантина, например, в Италии составляют до трех тысяч евро, во Франции почти четыре, в Сингапуре до десяти тысяч долларов, а в Испании до тридцати тысяч евро", – сказал Зеленский.

Он призвал украинцев с пониманием и ответственностью относиться к ограничениям в этот период, напомнив, что без масок выходить на улицу нельзя.

"Сегодня именно такое время. Давайте не превращаться в оскорбленных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они важны и нужны для вашей же безопасности", – указал президент.

Также, глава государства настаивает, что Пасху надо отмечать дома.

"Уже в это воскресенье отметят Пасху христиане западного обряда. Мы оказались в ситуации, когда должны менять свои традиции ради здоровья и жизни. ... Государство сделает все, чтобы у каждого была возможность отметить Пасху дома... Совсем скоро мы расскажем более подробно о нашем видении празднования Пасхи в этом году", – заявил президент.

Он призвал всех заняться, теми делами, которые откладывались долгое время.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.

В Кабмине пояснили, что общественное место - это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату. При этом расширять этот список могут местные власти. В связи с этим в правительстве рекомендовали постоянно носить маску, "поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место".