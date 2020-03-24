40% украинцев поддерживают ужесточение карантина, – соцопрос

Угроза потерять работу (9%) и неоплачиваемый отпуск (7%) пока находятся внизу списка

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел онлайн-опрос городского населения Украины в возрасте 18 лет и старше.

Оказалось, что почти 88% беспокоит распространение коронавируса в Украине (из них 35% очень сильно беспокоит). Те, кого распространения вируса не беспокоит, составляют лишь 6%.

Большинство (40%) ответили, что принятые карантинные меры меры должны быть более жесткими. 33% считают, что меры вполне адекватные и 22% считают, что введено слишком много ненужных ограничений.

Несмотря на высокий уровень обеспокоенности и поддержку введенных мер, их выполняют далеко не все, исключением является мытье рук. В частности:

рекомендации "выходить из дома только в случае крайней необходимости" никогда не придерживаются или редко придерживаются 15% (всегда придерживаются 39%);

не надевают маску в общественных местах 47% (из них 23% из-за нехватки масок, а 14% считают ненужным);

рекомендацию "не пользоваться общественным транспортом" не выполняют 20%;

рекомендацию "дезинфицировать мобильник и другие вещи, вернувшись домой", не выполняют или редко выполняют 37% (всегда выполняют 31%);

рекомендацию "касаться кнопок лифта и ручек дверей в перчатках или салфеткой" не выполняют или редко выполняют 54% (всегда выполняют 21%);

редко избегают контакта с другими людьми 20% (всегда избегают 26%).

Респондентов просили указать три проблемы и сложности, которые их сейчас больше беспокоят. Лидируют проблемы здоровья близких (65%), своего здоровья (32%) и неопределенность ситуации (46%). Далее идут финансовые трудности (29%) и сложность находиться дома (28%), отсутствие транспорта (15%). Угроза потерять работу (9%) и неоплачиваемый отпуск (7%) пока находятся внизу списка. Социологи объясняют это тем, что прошло мало времени после введения ограничительных мер.

Как ранее сообщал Фокус: