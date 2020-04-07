ЦОЗ обнародовал показания к госпитализации больных с подозрением на коронавирус
Центр общественного здоровья (ЦОЗ) обнародовал показания к госпитализации больных с подозрением на коронавирус. Об этом сообщается на странице центра в Facebook.
Согласно сообщению госпитализации подлежат больные с подозрением/подтвержденным COVID-19, если:
- болезнь протекает в форме средней тяжести или тяжелое (признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);
- имеются клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;
- имеются клинико-лабораторные данные сепсиса и/или септического шока;
- имеются клинико-лабораторные данные недостаточности органов/систем, кроме дыхательной;
- пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и т.д.;
- у пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38°С, которая плохо поддается коррекции.
В Центре общественного здоровья также напомнили, что специфического лечения, как и вакцины от COVID-19, на данный момент не существует.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что МОЗ утвердил единый государственный протокол лечения зараженных коронавирусом.
- Ранее Степанов заявил, что Украина растеряла время во время подготовки в приходу коронавируса.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за две недели Украина потратила 954 млн гривен на закупку товаров, необходимых для борьбы с COVID-19.