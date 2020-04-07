Центр общественного здоровья (ЦОЗ) обнародовал показания к госпитализации больных с подозрением на коронавирус. Об этом сообщается на странице центра в Facebook.

Согласно сообщению госпитализации подлежат больные с подозрением/подтвержденным COVID-19, если:

болезнь протекает в форме средней тяжести или тяжелое (признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);

имеются клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;

имеются клинико-лабораторные данные сепсиса и/или септического шока;

имеются клинико-лабораторные данные недостаточности органов/систем, кроме дыхательной;

пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и т.д.;

у пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38°С, которая плохо поддается коррекции.

В Центре общественного здоровья также напомнили, что специфического лечения, как и вакцины от COVID-19, на данный момент не существует.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что МОЗ утвердил единый государственный протокол лечения зараженных коронавирусом.

Ранее Степанов заявил, что Украина растеряла время во время подготовки в приходу коронавируса.