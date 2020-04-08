206 новых случаев и 7 смертей за сутки. Статистика коронавируса в Украине на утро 8 апреля
В Украине за сутки подтвердили 208 новых случаев заражения коронаврусом и 7 новых смертей. Об этом сообщат пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.
Всего по состоянию на утро 8 апреля заразились 1668 человек, 52 из них умерли, 35 - выздоровели.
Диагноз COVID-19 подтвержден у 124 детей. Больше всего заболевших (81%) - пациенты старше 30 лет. По количеству инфицированных лидируют Черновицкая область (273), Киев (256), Ивано-Франковская (198) и Тернопольская (168) области. В Никалаевской области по-прежнему не подтвержден ни один случай заболевания.
За минувшие сутки госпитализировали 66 человек, три из них в критическом состоянии.
В Украине скончались 29 женщин и 23 мужчин. 84,6% среди низ были старше 50 лет.
Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 84,6%.
Статистика по регионам:
Винницкая обл. - 89 случаев;
Волынская обл. - 36 случаев (2 летальных)
Днепропетровская обл. - 41 случай;
Донецкая обл. - 11 случаев (1 летальный)
Житомирская обл. - 21 случай (2 летальных)
Закарпатская обл. - 43 случая (2 летальных)
Запорожская обл. - 45 случаев;
Ивано-Франковская обл. - 198 случаев (13 летальных)
м. Киев - 256 случаев (5 летальных)
Киевская обл. - 120 случаев (5 летальных)
Кировоградская обл. - 57 случаев (1 летальный)
Львовская обл. - 36 случаев (1 летальный)
Луганская обл. - 3 случая;
Одесская обл. - 32 случая;
Полтавская обл. - 17 случаев;
Ровенская обл. - 44 случая (6 летальных)
Сумская обл. - 56 случаев (2 летальный)
Тернопольская обл. - 168 случаев (3 летальных)
Харьковская обл. - 5 случаев;
Херсонская обл. - 15 случаев (1 летальный)
Хмельницкая обл. - 15 случаев;
Черкасская обл. - 80 случаев (1 летальный)
Черновицкая обл. - 273 случая (6 летальный)
Черниговская обл. - 7 случаев (1 летальный).
За сутки в лабораториях проверили 1945 образцов. Всего - 7205.
Как ранее сообщал Фокус:
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сейчас Украина может делать около 30 тыс. и планирует довести это количество до 80 тыс.
- Центр общественного здоровья (ЦОЗ) обнародовал показания к госпитализации больных с подозрением/подтвержденным диагнозом коронавирус.