Праздновали возвращение друга из Польши. В Малине зафиксирована вспышка коронавируса

В Малине, Житомирской области зафиксирована вспышка коронаивруса из-за того, что компания праздновала возвращение своего друга из Польши – 8 случаев.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко на брифинге.

"Мы сейчас имеем ситуацию, что это уже не люди, которые привезли эту беду к нам в Украину из-за границы, а это контактные лица, контактировавшие с больными, которые контактировали с теми, кто приехал из-за границы. Меня больше всего поразил факт, когда в Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за рубежа и сейчас мы имеем вспышку – 8 случаев в Малине", – сказал он.

Начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик рассказал о подобной ситуации в Бердичевском районе.

"В одной семье сын сознательно контактировал с человеком, который приехал из-за границы, и на сегодняшний день заболела его мать, она в тяжелом состоянии", – говорит он.

Глава ОГА заявил, что, возможно, будут ограничены въезды в Малин и Бердичев после этих случаев.

"Сегодня в Малине, где у нас больше выявлено фактов, работает комиссия ТЭС и ЧС, там работает первый заместитель председателя Владимир Федоренко, там находится начальник главного управления Нацполиции, они сейчас изучают ситуацию по соблюдению норм карантина и будем на комиссии принимать решения относительно возможного взятия городов Малин и Бердичев в санитарное кольцо с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города. Решение еще окончательно не принято", – сказал Бунечко.

Как ранее сообщал Фокус:

7 апреля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что темпы заболеваемости коронавирусом в Украине скоро достигнут своего пика, поэтому говорить об окончании карантина еще рано.