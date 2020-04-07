ВОЗ призвала страны не спешить с ослаблением карантина

В организации считают, что ослаблять карантинные меры слишком рано

Всемирная организация здравоохранения призвала все страны, в которых приняты ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, не снимать их преждевременно.

Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на виртуальном брифинге, пишет Reuters.

По его мнению, очень важно не ослаблять карантин слишком рано, чтобы не вернуться на прежние позиции по уровню распространия инфекции в различных странах.

"Это похоже на то, как если вы, будучи больным, встаете с постели слишком рано и слишком рано начинаете работать, вы рискуете вернуться обратно в постель с осложнениями", – сказал Линдмайер.

Также Линдмайер отметил, что сейчас ВОЗ не дает странам общих рекомендаций относительно смягчения мер, направленных на замедление распространения коронавируса.

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