Австрия готовится ослабить карантин: первые магазины откроют 14 апреля

Руководство страны планирует начать с открытия небольших магазинов

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна планирует разрешить открытие небольших магазинов уже на следующей неделе. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Курца, открытие всех магазинов и торговых центров в стране планируется уже с 1 мая.

После этого, отели и рестораны начнут постепенно открываться, что произойдет с середины мая. Но в правительстве страны подчеркнули, что окончательно решение об открытии этих мест будет принято в конце апреля. Мероприятия в стране не будут проводиться до конца июня.

На пресс-конференции Курц добавил, что Австрия отреагировала коронавирус раньше, чем большинство страны, и это дало ей даст ей возможность разрешить торговлю также раньше остальных.

Так, если ситуация в ближайшие дни не ухудшится, в стране 14 апреля планируется открыть второстепенные магазины площадью менее 400 кв м и хозяйственные магазины, а с 1 мая – все остальные торговые точки.

В это же время, общие карантинные меры будут продлены до конца апреля, а школы будут закрыты как минимум до середины мая. Курц добавил, что с 6 апреля маски для лица стали обязательными для проезда в общественном транспорте.

Кроме этого, с ослаблением карантинных мер в стране собираются отслеживать перемещения граждан с помощью их мобильных телефонов. Тем гражданам Австрии, у которых нет смартфонов, предоставят специальные брелки, которые сообщать о местоположении, передает DW.

Курц обосновал такое нововведение тем, что в ближайшем будущем в стране хотят ослабить запрет на выход из дома.

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