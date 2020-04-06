Австрия готовится ослабить карантин: первые магазины откроют 14 апреля
2020-04-06 14:02:00
Руководство страны планирует начать с открытия небольших магазинов
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна планирует разрешить открытие небольших магазинов уже на следующей неделе. Об этом сообщает The Guardian.
По словам Курца, открытие всех магазинов и торговых центров в стране планируется уже с 1 мая.
После этого, отели и рестораны начнут постепенно открываться, что произойдет с середины мая. Но в правительстве страны подчеркнули, что окончательно решение об открытии этих мест будет принято в конце апреля. Мероприятия в стране не будут проводиться до конца июня.
На пресс-конференции Курц добавил, что Австрия отреагировала коронавирус раньше, чем большинство страны, и это дало ей даст ей возможность разрешить торговлю также раньше остальных.
Так, если ситуация в ближайшие дни не ухудшится, в стране 14 апреля планируется открыть второстепенные магазины площадью менее 400 кв м и хозяйственные магазины, а с 1 мая – все остальные торговые точки.
В это же время, общие карантинные меры будут продлены до конца апреля, а школы будут закрыты как минимум до середины мая. Курц добавил, что с 6 апреля маски для лица стали обязательными для проезда в общественном транспорте.
Кроме этого, с ослаблением карантинных мер в стране собираются отслеживать перемещения граждан с помощью их мобильных телефонов. Тем гражданам Австрии, у которых нет смартфонов, предоставят специальные брелки, которые сообщать о местоположении, передает DW.
Курц обосновал такое нововведение тем, что в ближайшем будущем в стране хотят ослабить запрет на выход из дома.
Как ранее сообщал Фокус:
- За сутки 5 апреля 71 418 человек по всему миру заразились COVID-19. Накануне прирост составил 84,8 тыс., днем ранее – 101,6 тыс. Такие данные приводит Worldometers.
- Эксперты Белого дома заявили, что количество умерших от коронавируса может составить от 100 до 240 тыс. человек, если ограничения, вводимые властями, будут соблюдаться. В противном случае жертвами болезни могут стать до 2,2 млн человек.
- Чешский вирусолог Соня Пекова считает, что коронавирус может иметь искусственное происхождение, так как он "ведет себя очень необычно".