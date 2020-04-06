Скончались почти 70 тыс. человек. Статистика пандемии коронавируса в мире на 6 апреля
2020-04-06 08:02:01
Случаи заболевания зафиксированы в 208 странах и территориях
За сутки 5 апреля подтвердили заражение коронавирусом у 71 418 человек. Накануне прирост составил 84,8 тыс., днем ранее – 101,5 тыс. Такие данные приводит Worldometers.
На утро 6 апреля в мире было зафиксировано 1 274 022 случаев заболевания, 69 464 человека умерли, 264 807 – выздоровели.
Случаи заболевания зафиксированы в 208 странах и территориях. Сейчас больше всего подтверждено случаев заражения в США (336 тыс.). В числе антилидеров по этому показателю и страны Европы (Испания,Италия, Германия и Франция).
Статистика коронавируса по топ-10 странам (данные о новых случаях приведены с начала текущих суток)
Как ранее сообщал Фокус:
- Эксперты Белого дома заявили, что количество умерших от коронавируса может составить от 100 до 240 тыс. человек, если ограничения, вводимые властями, будут соблюдаться. В противном случае жертвами болезни могут стать до 2,2 млн человек.
- Чешский вирусолог Соня Пекова считает, что коронавирус может иметь искусственное происхождение, так как он "ведет себя очень необычно".
- Австралийские ученые создали дрон, способный отыскать в толпе человека, зараженного коронавирусом.
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