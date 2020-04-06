Главный врач Шотландии ушла в отставку из-за нарушения карантина

2020-04-06 10:31:00

396 0

СМИ сообщили, что она дважды посещала свой загородный дом

Кэтрин Калдервуд, главный врач Шотландии, решила покинуть свой пост после того, как нарушила условия карантина, введенного из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба шотландского правительства.

Она дважды уезжала из Эдинбурга в свой загородный дом, находящийся примерно в часе езды от шотландской столицы. После того как фотографии ее поездок появились в СМИ, поведение министра раскритиковали представители оппозиции и общественности.

Кэтрин Калдервуд на прогулке во время карантина

Калдервуд, которая сама советовала всем жителям не покидать свои дома, принесла извинения за свой поступок. "Я не следовала советам, которые даю другим, мне действительно жаль. То, что я сделала, было неправильно", – сказала министр во время брифинга 5 апреля.

После ее извинений поток критики не ослаб, и главврач 6 апреля объявила об отставке. Она согласовала свой уход с первым министром Шотландии и лидером Шотландской национальной партии Николь Стёрджен. "Мы согласились, что оправданное внимание к моему поведению может стать отвлекающим фактором от чрезвычайно важной работы, которую должны выполнять правительство и медики для того, чтобы помочь стране справиться с пандемией коронавируса", – сказала Калдервуд.

"Очевидно, что ошибка, которую она совершила – хотя она искренне и честно извинилась за нее – рискует отвлечь и подорвать доверие к посланию правительства в области общественного здравоохранения в этот критический момент. Это не тот риск, на который любой из нас готов пойти", – подтвердила первый министр.

В настоящее время в Шотландии проведено 23,1 тысячи тестирований на коронавирус. 3,7 тысячи результатов оказались положительными. 220 человек умерли.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...