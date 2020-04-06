Главный врач Шотландии ушла в отставку из-за нарушения карантина

СМИ сообщили, что она дважды посещала свой загородный дом

Кэтрин Калдервуд, главный врач Шотландии, решила покинуть свой пост после того, как нарушила условия карантина, введенного из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба шотландского правительства.

Она дважды уезжала из Эдинбурга в свой загородный дом, находящийся примерно в часе езды от шотландской столицы. После того как фотографии ее поездок появились в СМИ, поведение министра раскритиковали представители оппозиции и общественности.

Калдервуд, которая сама советовала всем жителям не покидать свои дома, принесла извинения за свой поступок. "Я не следовала советам, которые даю другим, мне действительно жаль. То, что я сделала, было неправильно", – сказала министр во время брифинга 5 апреля.

После ее извинений поток критики не ослаб, и главврач 6 апреля объявила об отставке. Она согласовала свой уход с первым министром Шотландии и лидером Шотландской национальной партии Николь Стёрджен. "Мы согласились, что оправданное внимание к моему поведению может стать отвлекающим фактором от чрезвычайно важной работы, которую должны выполнять правительство и медики для того, чтобы помочь стране справиться с пандемией коронавируса", – сказала Калдервуд.

"Очевидно, что ошибка, которую она совершила – хотя она искренне и честно извинилась за нее – рискует отвлечь и подорвать доверие к посланию правительства в области общественного здравоохранения в этот критический момент. Это не тот риск, на который любой из нас готов пойти", – подтвердила первый министр.

В настоящее время в Шотландии проведено 23,1 тысячи тестирований на коронавирус. 3,7 тысячи результатов оказались положительными. 220 человек умерли.

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