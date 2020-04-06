Премьер Ирландии будет работать медиком до конца эпидемии коронавируса

По образованию Лео Варадкар медик

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар решил вернуться к медицинской деятельности на период пандемии коронавируса.

Об этом пишет ирландское издание The Irish Times.

По образованию Варадкар медик и до политической карьеры 7 лет трудился в области медицины. В 2013 году он вышел из реестра врачей, однако в марте он вновь вошел туда.

Ирландский премьер присоединился к местной Исполнительной службе здравоохранения и будет давать профессиональную консультацию по телефону. В Ирландии помощь врачи сначала дают по телефону всем тем, у кого подозревается коронавирус, чтобы предотвратить распространение вируса.

Варадкар родился в семье врача и медсестры. Его партнер Мэттью Баррет, а также обе сестры и их мужья, также работают в системе здравоохранения.

14 июня 2017 года в качестве лидера правящей партии Лео Варадкар вступил в должность премьер-министра Ирландии, став первым геем и самым молодым главой правительства в истории страны. 12 марта 2020 года, находясь с официальным визитом в Вашингтоне по случаю Дня Святого Патрика, Варадкар объявил на пресс-конференции о закрытии в Ирландии всех школ и университетов в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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