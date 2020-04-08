В Минздраве надеются, что пика заболеваемости Covid-19 не будет вообще
Минздрав надеется, что пик заболеваемости Covid-19 в Украине не будет вообще.
Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает Громадське.
Для этого украинцам нужно соблюдать условия карантина.
Мы не хотим вообще, чтобы он (пик заболеваемости – ред.) состоялся в Украине, и поэтому просим всех украинцев соблюдать карантинные мероприятия, тогда у нас не будет никакого пика", – сказал он.
Он отметил, что МОЗ ежедневно проводит математическое моделирование развития ситуации с заболеваемостью на территории Украины.
"Ежедневно мы просматриваем это заболевание, поскольку так или иначе срабатывают наши карантинные меры, в первую очередь, по социальной самоизоляции и соблюдению дистанции. Это реально дает результат", – сказал Ляшко.
Он добавил, что при условии соблюдения карантина можно уменьшить любые прогнозные показатели на минус 75%: "И это достаточно хорошо для нашей системы".
Как ранее сообщал Фокус:
- 7 апреля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что темпы заболеваемости коронавирусом в Украине скоро достигнут своего пика, поэтому говорить об окончании карантина еще рано.
- В тот же день Всемирная организация здравоохранения призвала все страны, в которых приняты ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, не снимать их преждевременно.