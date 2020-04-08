Кабмин немного ослабил карантин

Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса, уточнив перечень объектов, которые могут работать во время карантина, а также категории людей 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Согласно изменениям во время карантина разрешена работа следующих объектов:

Почтовой и курьерской деятельности;

Строительных работ;

По сбору и заготовке отходов;

Учреждения торговли строительными материалами;

Химчистки.

В правительстве уточнили, какие категории людей 60 лет и старше не обязаны соблюдать самоизоляцию:

Госчиновники, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона "О противодействии коррупции";

Военнослужащие, сотрудники Вооруженных сил Украины и другие правоохранители;

Лица, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса;

Лица, которые обеспечивают деятельность критических предприятий, а именно: в области энергетики, химической промышленности, транспорта, информационных технологий, электронных коммуникаций, банковского и финансового сектора, оборонной промышленности; в области жизнеобеспечения населения в сфере централизованного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, обеспечения газом, пищевой промышленности, сельского хозяйства, охраны здоровья; аварийные, коммунальные и спасательные службы экстренной помощи населению; предприятия, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства; объекты потенциально опасных технологий и производств.

Первоначально исключение делалось только для лиц, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса.

Кроме этого правительство утвердило порядок обязательного помещения на обсервацию (самоизоляцию) лиц, въехавших на территорию Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.

В Кабмине пояснили, что общественное место – это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату. При этом расширять этот список могут местные власти.