Играть в политические игры на закупках тестов и масок из Китая никто не будет, – ОП

Украинские власти поняли, что сами не смогут справиться с коронавирусом и поэтому пошли просить помощи у бизнеса.

Об этом в интервью УП рассказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

"Эта идея (просить помощи у бизнеса, – ред.) родилась тогда, когда мы поняли, что государство само не сможет справиться с коронавирусом... Эти все полеты в Китай – они не за деньги бюджета", – говорит Тимошенко.

Но недавно, 23 марта, директор госпредприятия "Мецицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов рассказывал о блокировании тогдашим главой МОЗ Ильей Емцем централизованных закупок средств для борьбы с COVID-19.

По словам Жумадилова, Емец хотел назначить "свое доверенное лицо" на должность замдиректора "Медзакупок". Пока же в ГП не будет "человека Емца", МОЗ якобы был намерен блокировать закупки.

"Закупки уже третюю неделю блокируются Минздравом, потому что должна быть "политическая воля руководства". Вы ее привязали к назначению своего протеже. Вам теперь нести за это ответственность", – писал в конце марта Жумадилов.

В то же время, по словам директора "Медзакупок", его ГП было самым лучшим образом подготовлено к роли госзакупщика. "Мы готовы работать", – писал он.

Минздрав создал "Медзакупки" в конце 2018 года. Летом 2019-го в МОЗ объяснили, что это ГП должно "поэтапно организовывать централизованную закупку препаратов за средства из госбюджета".

Также предприятие должно само отвечать за прозрачность и эффективность закупок.

Что же касается помощи бизнеса центральным властям в борьбе с коронавирусом, Тиошенко задали вопрос об увеличении влияния олигархата во всех регинах Украины (учитывая роль олигархов в закупках противокоронавирусных средств).

"Вы эту угрозу будете как-то решать?", – спросил журналист. "Я просто не вижу в этом никакой угрозы. По-моему, это слишком преувеличено", – ответил Тимошенко.

Прокомментировал Тимошенко и роль бизнесмена Александра Ярославского в закупках тестов на коронавирус.

"Он же не вчера появился. Он очень ответственно подходит к тому, о чем мы его просим, он реально помогает. Я не думаю, что кто-то будет играть в свою игру из каких-то политических мотивов. Это не так", – добавил замглавы ОП.

Как ранее сообщал Фокус:

Активное участие в закупке тестов и масок против коронавируса сыграл харьковский бизнесмен Александр Ярославский. О закупках он договаривался через своего "друга" Джека Ма.