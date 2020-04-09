Киевстар выделяет 30 миллионов гривен благотворительной помощи на борьбу с COVID-19 в Украине

Киевстар совместно с БФ «Твоя опора» закупит аппараты искусственной вентиляции легких и мониторы, отслеживающие состояние тяжелобольных пациентов. Остальные средства будут направлены на расходные материалы, которые обеспечат работу оборудования в течение года, и средства личной защиты для украинских медиков, которые сейчас находятся на передовой борьбы с вирусом.

В частности, семь украинских больниц в разных регионах Украины получат 10 аппаратов ИВЛ Savina 300 Select и 20 мониторов пациента Vista 120 от мирового лидера по разработке и производству медицинского оборудования – немецкой компании Drager.

«Большой бизнес не может оставаться в стороне в такие сложные для страны и мира времена. Поэтому Киевстар выделяет благотворительную помощь на закупку необходимого высококачественного оборудования для эффективного лечения вирусных инфекций в украинских больницах. Мы верим, что это оборудование будет служить не только в борьбе с пандемией коронавируса, а еще долгие годы будет спасать человеческие жизни, – комментирует Александр Комаров, президент Киевстар. – Этот проект мы реализуем со своим давним партнером и одним из самых авторитетных благотворительных фондов Украины – БФ «Твоя опора».

Проект осуществляется в партнерстве с БФ «Твоя опора», который провел мониторинг медицинских учреждений, которые будут принимать больных коронавирусом, и обратился в компанию с соответствующим запросом на благотворительную помощь. Фонд имеет надежную репутацию и проходит ежегодный аудит деятельности. Отчетность можно посмотреть на сайте фонда http://tvoya-opora.org/

«С начала карантина наш фонд буквально за считанные дни переформатировал свою работу, направив все усилия на преодоление кризиса, вызванного COVID-19. Я глубоко поражена такой колоссальной и масштабной поддержкой компании Киевстар, ведь каждая гривна выделенной помощи – это спасение для украинцев. Это также отличный пример для бизнеса, который сейчас объединился в борьбе с невидимым врагом», – комментирует Маша Ефросинина, Председатель Попечительского совета фонда «Твоя опора».

Благотворительные организации, с которыми сотрудничает Киевстар, прошли тщательные проверки на международном уровне группы «VEON» по этичности ведения своей деятельности.

«Проект с компанией Киевстар стал для нас очень важным. Не только благодаря значительной пользе, которую он принесет украинской медицине. Для нашего фонда большая честь сотрудничать с компанией, которая входит в международную группу "Veon". Ведь выбирая своих партнеров, компания Киевстар руководствуется исключительно высокими стандартами международных комплаенс политик, прежде всего подтверждает статус нашего фонда, как партнера с безупречной репутацией», – комментирует Валерия Татарчук, основательница фонда «Твоя опора».

Напомним, в благодарность украинским врачам за их ежедневный труд Киевстар насчитывает им 150 гривен бонусных средств на мобильный счет. Бонусы были автоматически начислены абонентам Киевстар из учреждений здравоохранения первичного звена и мест оказания медицинских услуг первичного звена, которые внесены в публичный реестр электронного здравоохранения. Их перечень был предоставлен мобильному оператору Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ)*. Также врачи могут обратиться к оператору лично, позвонив с номера, который внесен в реестр, и оставить заявку по номеру 477*103. Зачисление бонусов состоится в течение 5 рабочих дней – после проверки и подтверждения НСЗУ предоставленных в заявке данных.

Справка об оборудовании:

Аппарат ИВЛ Savina 300 Select – передовой высококачественный аппарат для искусственной вентиляции легких с интеллектуальным режимом вентиляции легких и капнографом для пациентов в критическом состоянии, то есть обеспечивает эффективную терапию при любом состоянии пациента как взрослых, так и детей.

Монитор пациента Vista 120 позволяет контролировать жизненные показатели тяжелобольного пациента, когда он находится в отделении интенсивной терапии и реанимации.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе связи 3G и 4G для 26,2 млн абонентов. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обороте на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине и является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.