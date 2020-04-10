Полиция готовится к мародерству и следит за ситуацией с людьми, которые остались без денег

Нацполиция готовится к борьбе с мародерством в Украине: усиливает охрану торговых точек и беседует с руководителями торговых сетей.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

По словам Клименко, фактов мародерства еще не фиксировали, но полиция "готова к любому развитию ситуации".

"В США разъяренная толпа людей разбивала стекла витрин и заходила в магазины. Думаю криминальные элементы тоже были как-то к этому привлечены", – рассказывает он.

Поэтому полиция сейчас усиливает охрану торговых точек и проводит беседы с руководителями торговых сетей.

Также правоохранители отслеживают ситуацию с эвакуированными украинцами, которые потеряли за границей работу и у которых могут закончиться деньги на жизнь.

"То есть, речь идет о комплексной работе полиции как криминального, так и превентивного направления. Пока изучаем ситуацию, точечно реагируем. Отрабатываем и криминальный мир", – говорит Клименко.

В то же время, по словам главы Нацполиции, комендантский час в Украине пока не нужен.

"Это крайняя форма. Не вижу сейчас возможности удержания людей в таком формате. Тем более, комендантский час вводится при ЧП, а у нас сейчас чрезвычайная ситуация", – добавил Клименко.

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