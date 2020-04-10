Преступники идут в интернет: глава полиции рассказал, как карантин меняет уголовный мир

Из-за карантина уличная преступность упала на 19–30%, "домушники" остались почти без работы, зато участились случаи мошенничества в интернете и по телефону, активизировались и лаборатории по производству наркотиков

В условиях карантина преступность трансформируется: при уменьшении числа уличных преступлений появляются мошенники, специализирующиеся на средствах защиты, преступность все больше уходит в интернет. Об этом сказал в интервью "Интерфакс-Украина" глава Национальной полиции Игорь Клименко.

За время карантина уровень уличной преступности (грабежей, разбоев) снизился на 19-30%, также меньше стало ДТП.

"Думаю, что это временно, преступность просто перестраивается. Она немного трансформируется в связи с тем, что люди находятся дома. К примеру, появляется мошенничество на масках, дезинфекторах, выманивание у людей денег", – считает Клименко.

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По его словам, много преступников "ушли в интернет. Мы постоянно закрываем такие площадки, устанавливаем с помощью киберполиции странички в соцсетях, которые пытаются сеять панику, дают непроверенную информацию".

Активизировались лаборатории, которые изготовляют наркотики, что может говорить о росте спроса.

"Домушники" в большинстве своем сейчас без работы.

Фактов мародерства пока не было. Но полиция охраны сейчас проводит работу в первую очередь с руководителями торговых сетей, чтобы не допустить мародерства. "Мы технически усиливаем торговые точки и понимаем, какие силы и средства необходимо будет задействовать, чтобы своевременно и эффективно реагировать на такие вызовы", – сказал глава Нацполиции.

Он заверил, что отслеживается ситуация с людьми, "которые вернулись из-за границы, потеряли там работу и не будут иметь в дальнейшем средств к существованию".

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