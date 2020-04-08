В США за нарушение карантина полиция арестовала жену мэра

Политик поручил полицейским вести себя с супругой, как с любым другим нарушителем

В США полиция арестовала супругу мэра города Олтон (штат Иллинойс) Брэнта Уолкера за нарушение карантина. Об этом сообщает CNN.

За 48 часов до ареста женщины, политик дал местным полицейским поручение искать нарушителей карантина в барах.

"Сейчас очень серьезные времена, и я прошу вас, пожалуйста, оставайтесь дома", – обратился мэр к местным жителям накануне.

Спустя два дня после этого распоряжения в одном из баров под названием Hiramʼs Tavern полиция задержала жену политика с еще несколькими местными жителями.

После случившегося Уокер поручил полицейским вести себя с супругой, как с любым другим нарушителем карантина.

"Я проинструктировал начальника полиции обходится с ней так, как с любым другим гражданином, нарушившим распоряжение "Оставайтесь дома", и убедиться, чтобы к ней были приняты такие же меры", – прокомментировал ситуацию мэр.

Нарушителям грозит 2500 долларов штрафа или 346 дней в тюрьме.

Мэр также добавил, что ему стыдно за поведение супруги.

"Моя жена взрослый человек и несет ответственность за свои решения. В данном случае, ее ожидают такие же последствия, как и всех других, кто нарушил распоряжение "Оставайтесь дома", – сказал Уокер.

"Мне стыдно за случившееся и я хочу принести извинения жителям Олтона", – добавил он.

На текущий момент в штате Иллинойс запрещены любые собрания за пределами одной семьи или квартиры.

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