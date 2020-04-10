Дорогое удовольствие. Почему в Украине так сложно пройти тест на коронавирус

По состоянию на утро 10 апреля, в Украине официально насчитывается 2203 подтвержденных случаев COVID-19. Среди заболевших коронавирусом 57 умерли, а 45 – выздоровели. Всего на наличие COVID-19 проверили 23 522 человек, что равняется 561 тесту на один миллион населения и, по данным worldometers.info, – Украина занимает 109 место по количеству проведенных тестов на миллион населения среди других стран и территорий мира. Несмотря на рост темпов тестирования, украинцы по-прежнему жалуются на трудности в получении бесплатного теста или дороговизну такой услуги в частной клинике. Как и где можно пройти тест на COVID-19, и почему украинцам эта услуга обходится в несколько раз дороже, чем в соседних странах, разбирался Фокус.

Обманчивый алгоритм

Сейчас тестирование в Украине проводится двумя видами тестов — экспресс-тестами и тестами ПЦР. Отличаются они, в первую очередь, точностью и своевременностью постановки диагноза. Для экспресс-теста берут кровь из пальца или из вены и исследуют ее на наличие антител к коронавирусу. Но из-за того, что антитела вырабатываются в среднем за 5-7 дней, в первые дни заражения тест может показывать негативный результат. Для его проведения не нужна специализированная лаборатория и в теории они могут продаваться в обычной аптеке. Результат готов в течение часа, но в его точности можно сомневаться, так как в 50% случаев при наличии заболевания тест будет показывать ложноотрицательный результат.

ПЦР-тест на коронавирус делается на основе мазка со слизистой. Результат определяют по наличию генетического материала коронавируса, поэтому заболевание можно выявить со дня заражения и еще до появления каких-либо симптомов. Проводят такой тест в специализированной лаборатории, где есть обученный персонал. Результат может быть готов через несколько часов, не считая времени на доставку материала в лабораторию. Точность такого теста намного выше — от 70 до 90%.

По информации Министерства здравоохранения, сейчас тестирование украинцев проходит по четкому алгоритму. Пациент, подозревающий у себя COVID-19, связывается с семейным врачом, если семейного врача нет – пациент вызывает "Скорую помощь", которая перевозит его в больницу, предварительно оценив, требуется ли госпитализация пациенту. Если показаний к госпитализации нет, то они предоставят рекомендации относительно самоизоляции. Затем следует обратиться к своему семейному врачу, а при его отсутствии — на региональную горячую линию. Тестирование на коронавирус медики скорой не проводят.

Если есть показания к госпитализации есть, а именно по среднему и тяжелому течению заболевания, пациента госпитализируют в определенную больницу на стационарное лечение.

Уже в больнице пациенту делают сразу два теста: экспресс-тест на коронавирус и тест на грипп. Если грипп подтверждается, лечат от него. Если же экспресс-тест на коронавирус показывает положительный результат, то врачи делают ПЦР-тест в лаборатории. И если ПЦР-тест будет положительным, такой случай коронавируса считается подтвержденным. Как видно из этого алгоритма, примерно половина всех заболевших может получать ложноотрицательный результат экспресс-теста и не переходить к следующему этапу — ПЦР-тестированию за государственный счет.

При этом заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко утверждал, что Украина может делать 30 тысяч тестов в неделю, однако пока необходимости в массовом тестировании нет.

"В дальнейшем у нас запланированы мероприятия и есть стратегия развития тестирований, которая будет позволять проводить 80 тысяч тестирований в неделю. Мы рассматривали этот вопрос, почему у нас сегодня у нас проводится около 1000 тестов в день – нет необходимости (делать больше – ред.). Сегодня лаборатории недозагружены образцами", – объяснял ситуацию Виктор Ляшко.

Частнособственническая инициатива

Большинство частных больниц не проводят тесты на коронавирус. Однако есть и такие медицинские учреждения, которые предоставляют услугу с забором образцов на дому.

Первой об этом подробно написала нардеп от "Слуги народа" Анна Скороход. Женщина пыталась пройти все шаги, рекомендованные МОЗ и добиться тестирования на коронавирус, однако ей это не удалось, и она воспользовалась платной услугой. "ПЦР берет частная клиника Добробут при вызове неотложки. Что я, собственно, и сделала", — написала Скороход, описывая свои мытарства. И уточнила, что за проведение теста ПЦР в частной клинике ей пришлось заплатить 4100 грн. Причем якобы сам тест был бесплатным, а плата бралась за "вызов и защитные костюмы парамедиков".

К слову, у Скороход подтвердился диагноз, более того, заразился и ее двухмесячный ребенок.

Также тот факт, что рекомендованный МОЗ алгоритм не работает, подтвердил киевлянин Дмитрий Соболь. Его тесть и теща, проживающие в Ивано-Франковской области, общались с людьми, которые вернулись из Европы и вскоре почувствовали себя плохо. Тещу госпитализировали, сделали экспресс-тест, показавший негативный результат, а ПЦР-тест сделали только после скандала. Тестю упрямо прописывали антибиотики и советовали пить чай. Семейный врач даже не встречалась с ними лично. В результате, мужчина скончался в машине скорой помощи. Посмертный тест показал, что он был болен коронавирусом.

При этом озвученная депутатом информация о "бесплатности" теста с оплатой нескольких тысяч гривен за вызов частной клиники спровоцировала появление слухов, что образцы пациентов в итоге попадают в государственные лаборатории. Однако в частных клиниках такую практику отрицают.

По словам сотрудников "Добробута", на сегодня общая стоимость тестирования с забором образцов на дому обойдется в 3445 гривен, из которых 1545 – консультация доктора, а 1800 – забор образцов и их анализ методом ПЦР.

"Сначала приезжает врач и вас осматривает. В случае, если симптомы обнаружены, делают тестирование. Также есть вариант с сдачей анализом в самой клинике. Это обойдется несколько дешевле. 640 гривен – консультация доктора, взятие анализа 1800 и костюм будет стоить 80 гривен", — рассказывает Фокусу сотрудница "Добробута".

Медработник отмечает, что все анализы отправляются в медицинскую лабораторию "Дила". Результат можно будет узнать уже через сутки.

Кроме "Добобута" ПЦР-тестирование с забором образцов на дому проводит и киевская клиника Kyiv Clinic, однако там уверяют, что образец анализируется в собственной лаборатории, а в стоимость тестирования (4500 гривен) не входит выезд медиков.

"Ну, вот такая стоимость. Посмотрите в других больницах, может у них дешевле будет. Наши медики работают по Киеву и прилегающим городам. Но необходимо будет заплатить за дорогу", — ответили в приемной на вопрос о дороговизне тестирования.

Как оказалось, 4500 гривен это еще не предел для украинского рынка ПЦР-тестов на коронавирус. К примеру, стоимость тестирования в лаборатории доктора Редгера достигает 8470 гривен. Это объясняется тем, что больница отправляет образцы за границу.

"Все наши анализы отправляются в Германию. Мы даже биохимию отправляем туда. И понятно, что немецкое качество является одним из лучших в мире. Так как я не видела, не могу сказать, на каких аппаратах полимеразной цепной реакции делают анализы в Украине, и какими реактивами пользуются – немецкими или китайскими. Соответственно, не могу сказать, какое качество у тестов, которые делают у нас в стране", — объясняет врач лаборатории доктора Редгера.

В свою очередь, врач одной из киевских клиник на условиях анонимности рассказал Фокусу, что все образцы для ПЦР-тестирования они по-прежнему отправляют в государственную лабораторию. И отмечает, что проводить собственное тестирование частным клиникам разрешили лишь 7 апреля.

"Если есть показания или мы получили положительный результат на наших нелегальных экспресс-тестах, то дальше мы все оформляем официально и пробирка с курьером едет в гослабораторию", — объясняет врач, добавляя, что за само тестирование клиника денег не берет — лишь за консультацию, забор мазка и дополнительные меры безопасности.

Что там у соседей

Протестировав более миллиона человек, наш недружелюбный северный сосед занимает 40 место в мире по количеству протестированных на 1 млн человек (7469). По словам главы направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора Елены Тивановой, стоимость домашнего ПЦР-теста на наличие коронавируса составляет 1250 рублей (452 гривны). Также необходимо будет заплатить медицинскому персоналу за дорогу (еще около 240 гривен).

"Чтобы сдать анализ, необходимо заполнить на нашем сайте специальную форму, позвонить в call-центр, записаться. Медики привезут пакет с тестом и оставят его на ручке входной двери, а пациент сам будет брать у себя анализы — мазок из зева. Затем он должен оставит пакет на ручке двери для медперсонала, который заберет тест в лабораторию", — говорит женщина.

По словам Тивановой, таким образом, Роспотребнадзор минимизирует контакт персонала с пациентом, который может быть инфицирован. Официально считается, что вероятность получить ложный результат исключена, однако российские эксперты уже сообщали, что в реальности чувствительность метода ПЦР в России достигает 70-80%, а более точные результаты можно получить, анализируя компьютерную томографию легких.

Стоит отметить, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что в России тестирование на коронавирус будет оплачиваться из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

В то же время в Беларуси, которая занимает 52 место по количеству проведенных тестов на миллион жителей (5609), вызвать врача с тестом для того, чтобы убедиться в отсутствии коронавируса, можно лишь в случае контакта первого уровня или наличия симптомов. Об этом Фокусу рассказали на горячей линии по вопросам коронавируса в Беларуси.

"Если был контакт первого уровня непосредственно с человеком, у которого подтвержденный диагноз коронавируса – тогда приедет медицинский персонал и протестирует пациента. В случае, если человек себя плохо чувствует, вне зависимости от возраста, он вызывает себе участкового терапевта или врача общей практики и тот уже принимает решение о проведении тестировании", — рассказывает медицинский сотрудник.

По словам женщины, если человек решил, что хочет просто так провериться на коронавирус, не имея симптомов, то такой возможности не представится даже в частных больницах.

Больше, чем в Украине, тестируют также в Молдове (88-е место в мире), Польше (72-е), Венгрии (71-е), Словакии (58-е) и Румынии (75-е).

Почему мы платим больше

Председатель правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый объясняет, с чем связано такое различие между стоимостью ПЦР-тестов в Украине и России.

"В РФ такая небольшая стоимость за домашний ПЦР-тест связана с тем, что они имеют собственное производство. Вовремя были опубликованы исходники, благодаря которым они успели наладить производство тестов. Мы же, в отличие от европейских стран, не можем отрегулировать цены на медикаменты даже в штатной ситуации. Что касается таких завышенных цен – то всегда существовали спекулянты, которые ищут любой повод для того, чтобы нажиться на человеческом горе", – рассказывает Надутый.

Эксперт не упускает возможности раскритиковать подход правительства к системе здравоохранения.

"Вопреки всему здравому смыслу, снимаются 22 миллиарда гривен со здравоохранения в угоду другим направлениям – армии, дорогам. Бесспорно, это важные профили, но если не будут рассматривать медицину как капитал, в который нужно вкладывать средства, то в армии будет некому воевать, а по дорогам некому ездить. Поэтому неудивительно, что во время форс-мажорных ситуаций, как сейчас, появляются такие услуги как домашний ПЦР-тест за 4500 гривен. Это входит в рамки государственной политики", – говорит мужчина.

Несмотря на это, Надутый не видит никакой разницы между тестами, которые делаются за счет государства и в частных больницах. Если есть возможность сделать тест при обоснованных подозрениях, ею стоит воспользоваться.

Почему Украине нужно больше тестировать

Эпидемиолог Ларри Бриллиант, предсказавший пандемию еще в 2006 году, считает, что тесты играют ощутимую роль в борьбе с коронавирусом. Они дают понимание того, где находится коронавирус, потому что сейчас это неизвестно. "Может, в Зимбабве ноль заражений не потому, что в стране нет вируса, а потому, что нет возможности тестировать. Нам нужно что-то вроде домашнего теста на беременность, что-то, что каждый может сделать дома", — говорит эпидемиолог.

Похожие заявления озвучивали и китайские медики, подчеркивая, что ключом к победе над эпидемией является защита врачей и массовое тестирование. Завершился успехом и итальянский эксперимент, проведенный в городке Во, где на коронавирус проверили сразу всех жителей.

Однако в Украине пока придерживаются другого мнения. И и.о. директора Центра общественного здоровья МОЗ Игорь Кузин считает, что массовое тестирование в Украине провести технически невозможно и нецелесообразно.

Из этого можно сделать вывод, что в Украине сохраняется опасность скрытого распространения коронавируса — за счет бессимптомных случаев заражения и недостаточного охвата тестированием, добиться которого бывает весьма непросто, даже при наличии симптомов и контактов первого уровня.