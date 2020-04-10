В Николаевской области некорректно тестируют на коронавирус, — СБУ
СБУ в Николаевской области выявила нарушения при лабораторной проверке анализов пациентов с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщил начальник управления СБУ Виталий Герсак во время сессии областного совета.
"По имеющимся данным, врачи лечебного профилактического учреждения Николаевской области проводят отбор биологического материала у лиц, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию, для дальнейшего проведения лабораторного исследования на базе Николаевского лабораторного центра Минздрава Украины", – сказал Виталий Герсак.
По его словам, получена информация, что медперсонал допускает грубые нарушение при отборе биологических материалов пациентов, у которых есть подозрение на коронавирус. Из-за чего ранее проведенные тесты якобы могут не соответствовать действительности.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил разобраться с ситуацией в Николаевской области, где официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19.
Как ранее сообщал Фокус:
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