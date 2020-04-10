Когда закончится карантин не знает никто, – Аваков

Но можно надеяться на постепенные ослабления, начиная с мая, считает министр МВД

Страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, но когда закончится карантин, не знает никто, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Я очень информированный по роду своей работы человек и даю вам честный ответ – Когда? – я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте. Могу, тем не менее предположить – и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, – к лету", – написал он.

По его словам, правительство надеется и все делает для того, чтобы первые шаги для перезапуска экономики были возможны в конце апреля.

Напомним, Кабмин рассмотрит возможность введения в трех областях Западной Украины комендантского часа на выходных. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в видеообращени: "В трех областях – Ивано-Франковская, Тернопольская и Львовская – вводятся чрезвычайные меры на выходные дни, чтобы разорвать цепь заражения. В том числе рассматривается возможность комендантского часа. Так сказали на совещании с премьер-министром".

На прошлых выходных, с субботы, 4 апреля, и до 6 часов утра понедельника режим максимального ограничения на любое перемещение был введен в Черновицкой области. Тогда жителям рекомендовали приобрести необходимые продукты с расчетом на двое суток, а также массово дезинфицировали улицы.

Как ранее сообщал Фокус: