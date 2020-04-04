"Купите еду на двое суток". Жителей Буковины просят не выходить из дому до понедельника
2020-04-04 14:22:00
Жителей области призвали не покидать дома с 13 часов субботы, 4 апреля, и до 6 часов утра понедельника, 6 апреля
Власти Черновицкой области решили ввести "режим максимального ограничения любого перемещения людей".
Об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук.
Жителей области призвали не покидать дома с 13 часов субботы, 4 апреля, и до 6 часов утра понедельника, 6 апреля.
Осачук попросил всех жителей области приобрести необходимые продукты питания в расчете на двое суток
"Мы призываем и просим всех жителей Черновицкой области оставаться дома, не покидать ваши дома. Эти дополнительные ограничения вводятся на передвижение и пребывание в общественных местах", – отметил Осачук.
Отметим, по состоянию на утро 4 апреля в Черновицкой области 206 случаев заражения коронавирусом – первое место по количестве случаев в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантина. Постановление с полным перечнем новых ограничений вскоре будет опубликовано на сайте Кабмина.
- Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.
- По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается 15-25 апреля.