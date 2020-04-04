"Купите еду на двое суток". Жителей Буковины просят не выходить из дому до понедельника

Жителей области призвали не покидать дома с 13 часов субботы, 4 апреля, и до 6 часов утра понедельника, 6 апреля

Власти Черновицкой области решили ввести "режим максимального ограничения любого перемещения людей".

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук.

Жителей области призвали не покидать дома с 13 часов субботы, 4 апреля, и до 6 часов утра понедельника, 6 апреля.

Осачук попросил всех жителей области приобрести необходимые продукты питания в расчете на двое суток

"Мы призываем и просим всех жителей Черновицкой области оставаться дома, не покидать ваши дома. Эти дополнительные ограничения вводятся на передвижение и пребывание в общественных местах", – отметил Осачук.

Отметим, по состоянию на утро 4 апреля в Черновицкой области 206 случаев заражения коронавирусом – первое место по количестве случаев в Украине.

Как ранее сообщал Фокус: