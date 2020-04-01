На пасхальные праздники в Украине могут ввести обязательный "масочный режим"

Именно в этот период ожидается пик заболеваемости на коронавирус

В Украине с 6 по 24 апреля могут ввести обязательный "масочный режим". Такая возможность обсуждалась на ежедневном селекторном совещании при участии главы государства Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщает пресс-служба президента.

"В частности, речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости на коронавирус", – говорится в сообщении.

Пресс-служба также сообщила, что для предотвращения ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусом, власть ведет переговоры со всеми телевизионными группами об организации трансляций пасхальных богослужений.

Как ранее сообщал Фокус:

29 марта замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Украину прибыл второй самолет из Китая с масками, защитными костюмами и прочим.

Так, в страну доставили 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов, 1,8 млн обычных медицинских масок и других средств защиты.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что в каждой аптеке должны быть маски "по нормальным ценам". Также он анонсировал новые поставки из Китая.