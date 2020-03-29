Больше миллиона медицинских масок. В Украину прилетел второй самолет из Китая
2020-03-29 11:28:00
На борту самолета привезены средства защиты для врачей, полиции и военных
В воскресенье, 29 марта, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Украину прибыл второй самолет из Китая с масками, защитными костюмами и прочим. Об этом сообщает Тимошенко в Facebook.
По его словам, средства защиты предназначаются для врачей, полиции и военных. На данный момент самолет уже приземлился в Борисполе.
Так, в страну были доставлены 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов, 1,8 млн обычных медицинских масок и других средств защиты.
"Сейчас этот груз едет на логистический склад и уже в обед выезжает в каждый регион Украины. Самолет ночью вылетает за следующим грузом в Китай. Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты", – написал Тимошенко.
Кроме этого, он добавил, что ночью ожидается отдельная доставка 100 тыс. тест-систем ПЦР.
Как ранее сообщал Фокус:
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