Больше миллиона медицинских масок. В Украину прилетел второй самолет из Китая

На борту самолета привезены средства защиты для врачей, полиции и военных

В воскресенье, 29 марта, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Украину прибыл второй самолет из Китая с масками, защитными костюмами и прочим. Об этом сообщает Тимошенко в Facebook.

По его словам, средства защиты предназначаются для врачей, полиции и военных. На данный момент самолет уже приземлился в Борисполе.

Так, в страну были доставлены 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов, 1,8 млн обычных медицинских масок и других средств защиты.

"Сейчас этот груз едет на логистический склад и уже в обед выезжает в каждый регион Украины. Самолет ночью вылетает за следующим грузом в Китай. Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты", – написал Тимошенко.

Кроме этого, он добавил, что ночью ожидается отдельная доставка 100 тыс. тест-систем ПЦР.

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