Статистика коронавируса на 29 марта: в Украине за сутки 109 новых случаев заражения COVID-19

Всего в стране были лабораторно подтверждены 418 случаев коронавируса

По состоянию на 29 марта, в Украине лабораторно подтверждены 418 случаев COVID-19, из которых 9 летальных, а еще 5 пациентов выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, за минувшие сутки были зарегистрированы 109 новых случаев.

На данный момент случаи заражения коронавирусом подтверждены в таких областях, как:

Винницкая область – 22 случая;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 6 случаев;

Донецкая область – 2 случая;

Житомирская область – 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 11 случаев;

Ивано-Франковская область – 41 (3 летальных) случай;

Кировоградская область – 4 случая;

г. Киев – 82 случая;

Киевская область – 45 случаев;

Львовская область – 5 случаев;

Луганская область – 2 случая;

Одесская область – 8 случаев;

Полтавская область – 1 случай;

Ровенская область – 9 случаев (2 летальных);

Сумская область – 6 случаев (1 летальный);

Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный);

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 1 случай;

Хмельницкая область – 1 случай;

Черновицкая область – 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;

Черкасская область – 46 случаев;

Черниговская область – 1 случай.

Также отмечается, что утром 29 марта в Центр общественного здоровья Украины поступило 248 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1966 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус: