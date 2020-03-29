Статистика коронавируса на 29 марта: в Украине за сутки 109 новых случаев заражения COVID-19
2020-03-29 10:52:00
Всего в стране были лабораторно подтверждены 418 случаев коронавируса
По состоянию на 29 марта, в Украине лабораторно подтверждены 418 случаев COVID-19, из которых 9 летальных, а еще 5 пациентов выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным ведомства, за минувшие сутки были зарегистрированы 109 новых случаев.
На данный момент случаи заражения коронавирусом подтверждены в таких областях, как:
- Винницкая область – 22 случая;
- Волынская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 6 случаев;
- Донецкая область – 2 случая;
- Житомирская область – 5 (1 летальный) случаев;
- Закарпатская область – 1 случай;
- Запорожская область – 11 случаев;
- Ивано-Франковская область – 41 (3 летальных) случай;
- Кировоградская область – 4 случая;
- г. Киев – 82 случая;
- Киевская область – 45 случаев;
- Львовская область – 5 случаев;
- Луганская область – 2 случая;
- Одесская область – 8 случаев;
- Полтавская область – 1 случай;
- Ровенская область – 9 случаев (2 летальных);
- Сумская область – 6 случаев (1 летальный);
- Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный);
- Харьковская область – 1 случай;
- Херсонская область – 1 случай;
- Хмельницкая область – 1 случай;
- Черновицкая область – 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
- Черкасская область – 46 случаев;
- Черниговская область – 1 случай.
Также отмечается, что утром 29 марта в Центр общественного здоровья Украины поступило 248 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1966 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 марта США удерживают первое место по числу зараженных в мире. Всего в мире заразились коронавирусом 664 924 человека.
- Также в воскресенье, в Киев прилетели два спецрейса с украинцами, один из самолетов привез граждан Украины из Нью-Йорка. На борту самолета находились 359 украинцев.
- Комментируя стремительный рост заболеваемости, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
Loading...