В Киев два спецрейса привезли украинцев из Москвы и Нью-Йорка

На борту самолета из США находились 359 граждан Украины

В воскресенье, 29 марта, в Киев прибыли два спецрейса из Москвы и Нью-Йорка, доставив домой украинцев. Об этом сообщает Громадське.

Так, утром 29 марта из Москвы в Киев прибыл поезд с гражданами Украины, которые из-за введенных карантинных мер не могли самостоятельно вернуться домой. Поезд с украинцами встретили люди в защитных костюмах и военные. У прибывших должны были измерить температуру.

Какое количество украинцев вернулось из Москвы спец рейсом пока не сообщается. Известно, что спецрейс осуществлялся по поручению Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры.

Кроме этого, 28 марта в столицу также прилетел рейс из Нью-Йорка. Журналист Голоса Америки написал в Twitter Михаил Комодовский, что по прилету прибывшим также измерили темпертару.

"28 марта (местное время, - ред.) спецрейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев. Днем ранее этот же борт доставил из Украины в США граждан и резидентов. Посмотрите, как экипированы стюардессы! В целях безопасности пассажирам не предлагали еду. По прилёту всем измерили температуру", - сообщил Комодовский.

В Посольстве Украины в США уточнили, что прилетевшие украинцы заранее приобрели билеты на рейс.

"На борту 359 пассажиров... Защитными масками все пассажиры обеспечены", – сообщили в посольстве.

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