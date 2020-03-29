Зеленский обсудил с Кабмином секвестр госбюджета и потребовал вернуть маски в аптеки

При этом, маски в аптеках должны быть по доступным ценам, а не завышенным в несколько десятком раз, подчеркивает президент

Президент Владимир Зеленский обсудил с Кабмином и главными госведомствами шаги по противодействию распространению коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

Совещание провели с помощью средств связи. В нем также приняли участие представители Генштаба, СНБО и правоохранительных органов.

Обсуждали изменения в бюджет и доставку защитных масок к аптекам.

"В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в несколько десятков раз ценам, а по нормальным, доступным", – отметил президент.

Также Зеленский анонсировал новые поставки средств индивидуальной защиты и медоборудования из Китая.

"На следующей неделе ожидаем прибытия еще нескольких самолетов", – заявил он.

На завтра, 30 марта, запланировано внеочередное заседание Рады, на котором депутаты должны будут принять законопроекты, направленные на противодействие коронавирусу.

Также ожидается голосование по рынку земли. Могут также утвердить новых членов Кабмина и пороголосовать "антиколомойский закон".

Как ранее сообщал Фокус:

29 марта замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Украину прибыл второй самолет из Китая с масками, защитными костюмами и прочим.

Так, в страну доставили 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов, 1,8 млн обычных медицинских масок и других средств защиты.