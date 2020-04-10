Семьям врачей, которые погибнут от Covid-19, выплатят деньги, – Зеленский

Из государственного бюджета будут выплачивать денежную помощь семьям врачей, погибших от коронавируса.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.

"Также хочу отметить важные инициативы правительства по изменению государственного бюджета. Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд гривен. На эти средства предусмотрено существенно увеличить выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу. Также – покупка необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты", – сказал президент.

По его словам, власти Украины хотят застраховать жизнь всех медработников, которые сталкиваются с зараженными коронавирусом.

"А еще – предоставить денежную помощь семьям врачей, погибших от COVID-19. Мы хотим застраховать жизнь всех медицинских работников, задействованных в противодействии коронавирусу", – заявил президент Украины.

Напомним, по словам главного санврача Виктора Ляшко, бригады экстренной медпомощи и врачи в инфекционных больницах обеспечены защитными костюмами на 30-40%. Но этот показатель рассчитывается от максимальной загруженности врачей и медицинских бригад COVID-19 в каждой конкретной больнице.

Как ранее сообщал Фокус: