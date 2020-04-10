Семьям врачей, которые погибнут от Covid-19, выплатят деньги, – Зеленский
Из государственного бюджета будут выплачивать денежную помощь семьям врачей, погибших от коронавируса.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.
"Также хочу отметить важные инициативы правительства по изменению государственного бюджета. Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд гривен. На эти средства предусмотрено существенно увеличить выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу. Также – покупка необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты", – сказал президент.
По его словам, власти Украины хотят застраховать жизнь всех медработников, которые сталкиваются с зараженными коронавирусом.
"А еще – предоставить денежную помощь семьям врачей, погибших от COVID-19. Мы хотим застраховать жизнь всех медицинских работников, задействованных в противодействии коронавирусу", – заявил президент Украины.
Напомним, по словам главного санврача Виктора Ляшко, бригады экстренной медпомощи и врачи в инфекционных больницах обеспечены защитными костюмами на 30-40%. Но этот показатель рассчитывается от максимальной загруженности врачей и медицинских бригад COVID-19 в каждой конкретной больнице.
Как ранее сообщал Фокус:
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В Луцке врач и медсестра, которые делали вскрытие зараженного коронавирусом волынского врача-гинеколога, получили положительные результаты теста на Covid-19.31 марта в Украину из Китая прибыл самолет, который доставил 100 тыс. тестов ПЦР, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для ИВЛ.