В Волынской области медики заразились коронавирусом после проведения вскрытия

Врачам провели тестирование сразу после завершения процедуры вскрытия

В Луцке врач и медсестра, которые делали вскрытие больного коронавирусом волынского врача-гинеколога, получили положительные результаты теста на Covid-19.

Об этом сообщает директор Волынского областного патологоанатомического бюро Владимир Онищук, передает местное издание Волинські Новини.

По его словам, врачам провели тестирование сразу после завершения процедуры вскрытия. По состоянию на 3 апреля у врача и медсестры подтвердился коронавирус, результаты исследования еще одной медсестры ожидаются.

Онищук заверил, что вскрытие проходило с соблюдением всех процедур и в защитном снаряжении, ведь уже тогда было известно, что умерший, вероятно, является носителем коронавируса.

Медики чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции, симптомов болезни у них нет.

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