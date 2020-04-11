В Николаевской области выявлены первые заболевшие коронавирусом
В Николаевской области зафиксированы первые два случая заболевания коронавирусом. Таким образом, в Украине не осталось ни одной области без подтвержденных случаев инфекции.
Об этом сказал на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Два случая зафиксированы в Вознесенском районе Николаевской области. Эти два человека вернулись из Польши", – сказал он.
Ляшко уточнил, что эти два случая не вошли в статистику коронавируса по состоянию на 11 апреля.
"Таким образом, теперь, к сожалению, в Украине нет ни одной области, где не зафиксированы случай Covid-19", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский поручил разобраться с ситуацией в Николаевской области, где официально еще не было зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19.
- В тот же день СБУ сообщила, что в Николаевской области выявлены нарушения при лабораторной проверке анализов пациентов с подозрением на коронавирус.
- За сутки в Украине подтвердили 308 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на утро 11 апреля количество заболевших выросло до 2511 человек.