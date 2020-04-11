В Николаевской области выявлены первые заболевшие коронавирусом

В Николаевской области зафиксированы первые два случая заболевания коронавирусом. Таким образом, в Украине не осталось ни одной области без подтвержденных случаев инфекции.

Об этом сказал на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Два случая зафиксированы в Вознесенском районе Николаевской области. Эти два человека вернулись из Польши", – сказал он.

Ляшко уточнил, что эти два случая не вошли в статистику коронавируса по состоянию на 11 апреля.

"Таким образом, теперь, к сожалению, в Украине нет ни одной области, где не зафиксированы случай Covid-19", – сказал он.

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