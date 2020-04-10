Зеленский об отсутствии больных в Николаевской области: "Надо разобраться"

Зеленскому сообщили, что на Николаевщине проводится очень малое количество тестирований, к тому же есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разобраться с ситуацией в Николаевской области, где официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленскому сообщили, что на Николаевщине проводится очень малое количество тестирований, к тому же есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы.

"Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными Covid-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим", – сказал президент.

Кроме того, дополнительно уделено внимание финансированию больниц по всей стране в связи с изменением системы направления средств из-за внедрения второго этапа медицинской реформы. Зеленский настоял на ускорении обеспечения средствами защиты неопорных больниц.

"Мы в прямом смысле в этом вопросе боремся за жизнь врачей, поэтому некоторые процессы на пути к их обеспечения защиты должны быть параллельными. Обеспечить врачей надо срочно по всей стране", – говорит президент.

По состоянию на 10 апреля, в Николаевской области не зафиксировано ни одного зараженного коронавирусом.

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