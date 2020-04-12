Минздрав выясняет причины. Ивано-Франковская область лидирует по смертности от коронавируса

В Украине наибольшее количество летальных случаев от коронавируса зафиксировано в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье, передает Украинская правда.

"Больше всего смертей зарегистрировано в Ивано-Франковской области. Вчера там закончила работать наша команда из Минздрава, которая рассматривала все эти случаи. Сегодня нам будут представлены результаты, и завтра на брифинге мы расскажем результаты поездки команды в Ивано-Франковскую область, плюсы и минусы деятельности системы здравоохранения в этой области", – говорит Ляшко.

На данный момент в стране от коронавируса умерли 83 человека, из которых 17 – в области. Ляшко уточнил, что на сегодняшний день коэффициент летальности от коронавируса в стране составляет 3%.

Летальные случаи были зафиксированы в 18 областях Украины. 85,5% смертей от коронавируса в Украине приходится на людей в возрасте 50 лет.

Главный санврач подчеркнул, что 82% умерших, у которых был обнаружен коронавирус, имели сопутствующие заболевания, в частности, сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

Несколькими днями ранее на брифинге глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федоров сообщил, что большинство жителей области, умерших от коронавируса, имели сопутствующие проблемы со здоровьем и долго занимались самолечением.

"Во всех инцидентах мы имеем запущенные случаи. То есть люди слишком поздно обращаются в больницы. Во всех случаях имела место молниеносная форма заболевания и сопутствующие болезни. Это доказано, что людям с сопутствующими болезнями очень трудно выйти из такого состояния, что завершается летально", – заявил Федоров.

Как ранее сообщал Фокус: