Вылезла в окно и преодолела забор. Мукачевская бабушка сбежала из карантина за платком к Пасхе

В Мукачево 92-летняя женщина сбежала из домашнего карантина, чтобы купить себе новый платок на Пасху. Об этом сообщает глава Управления труда и соцзащиты населения Мукачево Наталья Зотова в Facebook.

"Бабушке 92 года. Живет с детьми, внуками, правнуками. Бабушку берегут, никуда не пускают, потому что карантин. А у бабушки беда: очень нужен новый платок и белье, и очень нужно выбрать самой. Пасха идет!", – пишет Зотова.

Так, бабушка попала на полицейский патруль, который доставил ее обратно домой.

"Полицейские говорят о штрафе в 17 тыс. гривен. Семья в шоке: что случилось? Открываются двери, полицейский подает руку, а из машины грациозно выходит бабушка. Говорят, нашли ее в центре города, а это пять остановок от дома и транспорт не ходит", – добавляет чиновница.

Родственники долго не могли понять, как 92-летняя бабушка могла улизнуть из дома, полного людей. Как оказалось, старушка вылезла через окно, а потом пролезла сквозь забор.

"Хорошо, что экипаж попался с юмором. Посмеялись. Штраф не выписали. Подарили бабушке маску и приказали купить маску", – подытожила Зотова.

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