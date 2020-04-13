Санитарное судно ВМС Украины в Одессе готово к приему заразившихся коронавирусом
Санитарный катер "Сокаль" украинских подготовили к приему и изоляции больных COVID-19, если таковые появятся среди экипажей судов и кораблей, стоящих в Практической гавани одесского порта. Об этом сообщило "АрміяInform".
После прибытия больного на борт судна его осмотрят и возьмут необходимые образцы для анализов, после чего будут принимать решение о тактике лечения и дальнейшей госпитализации.
"Сокаль" предназначен для поиска, эвакуации и спасения пострадавших в море. Он разделен на медицинскую часть и часть, где находится экипаж. На борту есть два изолятора: общий и для тяжелобольных. Имеются душевые кабины и операционная.
Катер обеспечен дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты, необходимыми медикаментами и продуктами питания.
Напомним, 30 марта в порт Нью-Йорка зашел плавучий госпиталь ВМС США Comfort, который планировалось использовать для размещения пациентов с "обычными" болезнями, чтобы снизить нагрузку на больницы, которые переполнены больными коронавирусом. На его борту есть 12 полностью оборудованных операционных, 1000 больничных коек.
Двумя днями ранее плавучий госпиталь Mercy прибылл в Лос-Анджелес, штат Калифорния, для поддержки гражданских служб здравоохранения в борьбе с коронавирусом, сообщили американские военно-морские силы.
6 апреля у члена экипажа Comfort выявили заражение COVID-19. Отмечалось, что его болезнь не повлияет на прием пациентов на судне. В тот же день президент США Дональд Трамп дал согласие на то, чтобы на борт корабля принимали также и больных COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- Один из самых известных, а до недавнего времени крупнейший в мире, стадион "Маракана" в Рио-де-Жанейро на время пандемии коронавируса стал полевым госпиталем.
- В китайском городе Ухань за 10 дней построили первую больницу для пациентов, заразившихся смертельно опасным коронавирусом.