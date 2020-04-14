В Запорожье от COVID-19 умер директор рынка, который не хотел закрыть его на карантин
О госпитализации директора рынка рассказал председатель Запорожской ОГА Виталий Туринок на брифинге 7 апреля. "Мужчина находится в областной инфекционной больнице, уже трое суток он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", – сказал он.
По словам медиков, первые симптомы появились у этого пациента еще 19 марта. В течение недели он занимался самолечением, когда же обратился за помощью к медикам, ему сделали рентген и диагностировали пневмонию. 3 апреля была подтверждена коронавирусная инфекция.
Ранее сообщалось, что директор рынка нарушил правила карантина и разрешил работать на рынке нескольким предпринимателям. Во время проверки нарушения обнаружили правоохранители и составили админпротокол. После того, как выяснилось, что руководитель рынка болен CОVID-19, полицейских, которые с ним тогда контактировали, также проверили.
Это уже второй летальный случай от коронавируса в Запорожской области. Первый был зафиксирован в Мелитополе.
По состоянию на 9:00 14 апреля, в Запорожской области было 89 больных коронавирусом, 11 человек уже выздоровели.
Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 14 апреля устратит силу постановление, разрешающее работу рынков в условиях карантина, в связи с большим количеством нарушений.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин утвердил введение режима ЧС на всей территории Украины на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только на местах можно определить, насколько опасны и нужны рынки в конкретных населенных пунктах. При этом, он настаивал, чтобы большие рынки были закрыты.
- 17 марта в Киеве запретили в период карантина работать продуктовым ярмаркам и рынкам.