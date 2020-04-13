От Covid-19 вылечился 89-летний житель Прикарпатья
2020-04-13 20:38:00
Сейчас мужчина находится на лечении в центральной городской клинической больнице
В Ивано-Франковской области 12 человек вылечились от коронавируса, самому старшему – 89 лет.
Об этом сообщает местное издание Галка со ссылкой на директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Ирины Кобельской.
Сейчас он находится на лечении в центральной городской клинической больнице.
Количество смертей от коронавируса в области достигло 24 человек.
И.о. председателя ОГА Виталий Федорив сообщил, что у 46 медиков Ивано-Франковской подтвердили COVID-19. Общее количество инфицированных прикарпатцев – 300.
"19 в Ивано-Франковске и 27 в других населенных пунктах. Из 46 больных медиков: 18 врачи, 21 – средний медперсонал (медсестры, акушерки) и младший медперсонал – 7. Среди больных также один работник областного лабораторного центра", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Мэр города Римини, что в Италии, Глория Лиси рассказала, что от коронавируса вылечился 101-летний мужчина.
- В Нидерландах от коронавируса излечилась 107-летняя Корнелия Рас. Она стала самым пожилым человеком, выздоровевшим от Covid-19.