От Covid-19 вылечился 89-летний житель Прикарпатья

Сейчас мужчина находится на лечении в центральной городской клинической больнице

В Ивано-Франковской области 12 человек вылечились от коронавируса, самому старшему – 89 лет.

Об этом сообщает местное издание Галка со ссылкой на директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Ирины Кобельской.

Сейчас он находится на лечении в центральной городской клинической больнице.

Количество смертей от коронавируса в области достигло 24 человек.

И.о. председателя ОГА Виталий Федорив сообщил, что у 46 медиков Ивано-Франковской подтвердили COVID-19. Общее количество инфицированных прикарпатцев – 300.

"19 в Ивано-Франковске и 27 в других населенных пунктах. Из 46 больных медиков: 18 врачи, 21 – средний медперсонал (медсестры, акушерки) и младший медперсонал – 7. Среди больных также один работник областного лабораторного центра", – сказал он.

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