В Италии 101-летнему мужчине удалось побороть коронавирус
2020-03-26 13:59:00
Гражданин П. с положительным результатом на Covid-19 был выписан из больницы и вернулся домой к своей семье
Мэр города Римини, что в Италии Глория Лиси рассказала, что в городе от коронавируса вылечился 101-летний мужчина.
Об этом сообщает сайт города.
"Преодолев 100-летний барьер, судьба поставила перед ним новый вызов, невидимый и ужасный одновременно", – рассказала она.
Гражданин П. с положительным результатом на Covid-19 был выписан из больницы и вернулся домой к своей семье.
"Надежда на будущее для всех нас в организме человека, которому больше ста лет, в то время, когда грустные хроники этих недель ежедневно механически сообщают о вирусе, который особенно поражает пожилых людей. Он это сделал. Господин П. сделал это. Научил , что даже в 101 год будущее еще не написано ", – рассказала Глория Лиси.
Как ранее сообщал Фокус:
- Италия опередила Китай по смертности из-за коронавируса.
- В небольшом итальянском городке Во, где была зафиксирована первая смерть от коронавируса, удалось остановить вспышку: помогло массовое тестирование на вирус.
- 19 марта в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла гражданка Украины.
- На прошлой неделе в городе Ровато (провинция Брешия) скончалась от коронавируса украинка Раиса Малышева.
- Власти Италии допустили, что число зараженных может в десять раз превышать официальные данные. Через несколько дней число заразившихся в стране превысит показатели Китая.