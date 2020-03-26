В Италии 101-летнему мужчине удалось побороть коронавирус

Гражданин П. с положительным результатом на Covid-19 был выписан из больницы и вернулся домой к своей семье

Мэр города Римини, что в Италии Глория Лиси рассказала, что в городе от коронавируса вылечился 101-летний мужчина.

Об этом сообщает сайт города.

"Преодолев 100-летний барьер, судьба поставила перед ним новый вызов, невидимый и ужасный одновременно", – рассказала она.

Гражданин П. с положительным результатом на Covid-19 был выписан из больницы и вернулся домой к своей семье.

"Надежда на будущее для всех нас в организме человека, которому больше ста лет, в то время, когда грустные хроники этих недель ежедневно механически сообщают о вирусе, который особенно поражает пожилых людей. Он это сделал. Господин П. сделал это. Научил , что даже в 101 год будущее еще не написано ", – рассказала Глория Лиси.

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