Протестировали всех. Ученые рассказали, как остановили COVID-19 в итальянском городе

В городе проверили на коронавирус всех 3300 жителей города, включая бессимптомных людей

В небольшом итальянском городке Во, где была зафиксирована первая смерть от коронавируса, удалось остановиться вспышку благодаря массовому тестированию на вирус. Об этом сообщает The Guardian.

Новое исследование, проведенное Падуанским университетом, заключалось в проверке всех 3300 жителей города, включая бессимптомных людей. Цель исследования заключалась в том, чтобы изучить естественную историю вируса, динамику передачи и категории риска.

По словам исследователей, они дважды проверили жителей на коронавирус и это привело к обнаружению бессимптомных инфицированных, что сыграло решающую роль в локализации вспышки.

Исследование в городе началось 6 марта, когда в Во было зафиксировано не менее 90 инфицированных. И уже через несколько дней в городе не было ни одного нового случая коронавируса.

"Мы смогли сдержать вспышку здесь, потому что выявили и ликвидировали "скрытые" инфекции и изолировали их. Вот в чем заключается разница", – говорит эксперт по инфекциям в Имперском колледже Лондона, который принимал участие в проекте Андреа Крисанти.

Так, тесты помогли выявить как минимум шестерых бессимптомных людей. Если бы они не были обнаружены, то вирус пошел бы дальше, отмечают ученые.

"Процент инфицированных людей, даже если они не имеют симтомов, среди населения очень высок. Выделение асимптоматиков важно, чтобы иметь возможность контролировать распространение вируса и тяжесть заболевания", – сообщил профессор клинической иммунологии во Флорентийском университете Серхио Романьани.

В Италии много экспертов и мэров настаивают на проведении массовых тестов в стране, которые обхватили бы и бессимптомных людей. Однако, по мнению некоторых вирусологов, массовые тестирования могут столкнуться не только с проблемой экономического характера (каждый тест стоит около 15 евро), но и организационными проблемами.

По словам профессора инфекционных заболеваний в Миланском университете Массимо Галли проверка бессимптомных людей может оказаться совершенно бесполезной.

"К сожалению, инфекция постоянно распространяется. Человек с отрицательным результатом сегодня может заразиться завтра", – заявил Галли.

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