Италия обошла Китай по количеству смертей от коронавируса

По последним данным, в Италии зафиксировано на 580 смертей больше, чем в Китае

Италия опередила Китай по смертности от коронавируса. За минувшие сутки в стране умерли 427 человек, общее число летальных случаев достигло 3405. Об этом сообщил глава департамента гражданской защиты Анжело Борелли, передает Agenzia Italia.

В то же время, по последним данным, в Китае умерли 3253 человека.

Стоит также отметить, что количество потвержденных случаев вдвое ниже, чем в Китае: 41 035 человек против 80 962. При этом в одной только Ломбардии (эпицентре вспышки) за последние сутки зафиксирован 2171 случай заражения коронавирусом, а всего по стране – 5322.

При этом, по количеству выздоровевших от коронавируса между двумя странами буквально пропасть: в Китае – 70 420 человек, в Италии – 4 440.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.

Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.

Национальная полиция будет проводить профилактическую работу среди населения о важности соблюдения ограничений, которые действуют в Украине в связи с пандемией коронавируса.