Полицейские за сутки составили 32 протокола за нарушение карантина

Больше всего – в Донецкой области

За сутки полицейские составили 32 админпротокола о нарушении правил карантина.

Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба полиции.

"Приоритетом полиции сейчас профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлено 32 административных протокола, в частности больше всего – в Донецкой области", – сказано в сообщении.

Полицейские составляют на правонарушителей административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП: 10 в Донецкой области, 7 в Киеве, 6 в Херсонской, 3 в Киевской, по два в Полтавской и Черниговской, по одному – в Одесской и Черновицкой областях.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.