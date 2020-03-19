Полицейские за сутки составили 32 протокола за нарушение карантина

2020-03-19 13:54:00

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Больше всего – в Донецкой области

За сутки полицейские составили 32 админпротокола о нарушении правил карантина.

Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба полиции.

"Приоритетом полиции сейчас профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлено 32 административных протокола, в частности больше всего – в Донецкой области", – сказано в сообщении.

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Полицейские составляют на правонарушителей административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП: 10 в Донецкой области, 7 в Киеве, 6 в Херсонской, 3 в Киевской, по два в Полтавской и Черниговской, по одному – в Одесской и Черновицкой областях.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
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