В Днепре у выхода из церкви, в которой прошла служба на Вербное воскресенье, вырыли траншею

В Днепре у храма, в котором 12 апреля при большом скоплении людей праздновали Вербное воскресенье, нашли снаряд времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на областную ГСЧС.

Артснаряд калибра 76 мм нашли в траншее, которую выкопали прямо перед выходом из церкви – якобы там было подозрение на протекание трубы. Пиротехники вывезли его на спецполящадку для уничтожения. Больше взрывоопасных предметов на месте не обнаружили.

На священника из церкви св. Пантелеймона (УПЦ МП) ранее обрушилось много критики из-за того, что он, вопреки запрету Днепровского горсовета, решил провести праздничное богослужение на Вербное воскресенье. Помимо самого богослужения, священник еще и причащал верующих из одной ложки и чаши.

На действия священника отреагировали в мэрии: заммэра Днепра Михаил Лысенко поиронизировал в Facebook, что на него "снизошел технический дух водоканала".

"Дух сообщил мне, что скорее всего, вдоль этого храма, на глубине полутора метров, замироточила холоднокатаная труба диаметром 150 мм. Токмо из намерений благих и побуждений праведных, я принял решение раскопать эту трубу дабы отделить зерна от плевел", – написал он.

В результате, уверяет Лысенко, в вырытой траншее внезапно обнаружили снаряд времен Второй мировой войны. "Будем внимательно обследовать всю территорию, возможно даже до второго пришествия Христа", – добавил заместитель мэра Бориса Филатова.

Примечательно и то, что накануне сам Филатов обрушился с критикой на священников, которые проигнорировали карантин и провели богослужения на Вербное воскресенье.

"Кроме штрафов от полиции и уголовных дел вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию", – писал он.

Как ранее сообщал Фокус: