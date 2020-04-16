Обмен пленными: в Донецкой области освобождены первые 9 заложников

В ходе обмена пленными 16 апреля возле оккупированной Горловки Украина вернула девять своих граждан. Еще 10 граждан сегодня Украине должны вернуть а Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех". Для президента Украины Владимира Зеленского и для украинской власти в целом ценным является каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране", – говорится в сообщении.

Процесс обмена курировали наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. С учетом карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса, люди пройдут обязательную обсервацию.

Глава Донецкой ОГГА Павел Кириленко у себя в Facebook сообщил, что первых освобожденных из плена уже встретили на КПВВ "Майорское".

"Своих граждан освобождаем, несмотря на пандемию и объявлен карантин. Создали условия, чтобы при обязательной 14-дневной обсервации, которую им необходимо пройти, они чувствовали себя комфортно", – написал Кириленко.

Второй этап сегодняшнего обмена должен состояться несколько часов на Луганщине.

Имено освобожденных украинцев не называют, но омбудсмен Людмила Денисова уточнила, что среди них есть военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов, который попал в плен к боевикам в прошлом году.

Как сообщают инфорресурсы боевиков, "ДНР" передали 10 человек.

Это уже третий этап освобождения пленных во время каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго обмена, в декабре 2019 года, вернулись 76 граждан.

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