МОЗ запустил сайт с полной информацией по препаратам, которыми лечат COVID-19

Минздрав запустил сайт (covid19.dec.gov.ua), на котором собрана информация о всех препаратах, использующихся для профилактики лечения COVID-19.

Об этом сообщили на Facebook-странице Государственного экспертного центра МОЗ.

В экспертном центре говорят, что на сайте – официальные данные ВОЗ и госучреждений различных стран мира. Данные постоянно обновляются и будут полезны для врачей, пациентов и всех, кто хочет иметь к ним доступ.

При этом на сайте указано, что вся представленная на нем информация – не рекомендации к самостоятельному применению препаратов – их нужно принимать только посоветовавшись с врачами.

Сейчас на сайте можно найти данные о лекарственных препаратах и антисептиках. Также на нем представлены данные о лекарствах против неинфекционных заболеваний при COVID-19.

Напомним, первый протокол лечения коронавируса в Украине приняли 2 апреля. В нем приводится перечень лекарств, которыми разрешается лечить COVID-19. Также описываются рекомендации по применению таких препаратов.

Среди разрешенных препаратов – ремдесивир, гироксихлорохина / хлорохин и лопинавир / ритонавир.

Указанные средства применяются в соответствии со степенью тяжести заболевания и при условии согласия пациента.

Позже Минздрав разрешил использовать также новый японский противовирусный препарат фавипиравир.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые выяснили, как организм борется с коронавирусом. Австралийские исследователи выяснили, какие иммунные клетки появляются, когда организм борется с COVID-19.

Также ученые обнаружили антитело, которое помогает лечить коронавирус COVID-19. Антитело может блокировать инфекцию SARS1 и SARS2.