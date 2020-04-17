Дела Майдана: суд заочно арестовал экс-первого заместителя главы СБУ

Следственный судья Печерского районного суда Киева избрал для бывшего первого заместителя главы СБУ – руководителя Антитеррористического центра при СБУ меру пресечения в виде содержания под стражей по делам Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Его подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года.

Прокуроры начали процедуру экстрадиции.

Кроме того, появилась возможность применения процедуры специального досудебного расследования и заочного осуждения, поскольку он скрывается от следствия и суда за пределами Украины и объявлен в розыск.

В уголовном производстве расследуются обстоятельства организации экс-президентом Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий бывшим руководством правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих в центральной части Киева в феврале 2014 года.

Отметим, Офис президента не называет фамилии, но тогда первым замглавы СБУ был Александр Якименко.

Как ранее сообщал Фокус:

В Государственном бюро расследований сформировано специальное следственноге подразделение по расследованию дел Майдана.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что необходимо отменить амнистию участникам Майдана, поскольку "настоящее национальное примирение без этого невозможно".