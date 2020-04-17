Модернизированный танк Т-72 прошел под водой 10 метров. Следующее испытание – стрельбы

Киевский бронетанковый завод провел очередной этап испытаний модернизированного танка Т-72. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

В ходе этого этапа танк погрузили в воду на 5 метров. В таком состоянии танк успешно прошел 10 метров и вышел из водоема.

Ранее этот же Т-72 испытывали на полигоне "Десна": проверялись его ходовые характеристики на грунтовой и бетонной дорогах, а также на пересеченной местности.

Следующий этап – стрельбы из закрытой зенитной установки и управляемой ракетой. Все предыдущие испытания успешно пройдены, говорят в Укроборонпроме.

На модернизированном Т-72 стоит более мощный двигатель. Заменены элементы ходовой части и установлена система видеопарковки. Также на танк поставили прибор ночного видения и ночной прицел.

Кроме того, танк оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системой - это позволит экипажу эффективнее использовать вооружение в ходе боя.

Как модернизировали Т-72, можно посмотреть на видео ниже:

Как ранее сообщал Фокус:

25 марта госпредприятие Львовский бронетанковый завод отремонтировало и передало ВСУ шесть танков Т-64.