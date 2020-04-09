"Никополь" был захвачен в Керченском проливе Россией в 2018 году

На госпредприятии "Николаевский судостроительный завод", которое входит в состав Укроборонпрома, восстановили боеспособность малых бронированных артиллерийских катеров "Вышгород" и "Никополь".

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"На обоих катерах отремонтирована наружная обшивка подводной части, винто-рулевые комплексы, протекторная защита, донно-бортовая арматура, судовые системы и оборудование, выполнена покраска", – сказано в сообщении.

На "Никополе" продолжается восстановление электрики, работы будут завершены до конца месяца.

"Ремонтные работы на МБАК "Вышгород" были завершены даже раньше запланированного, а на катере "Никополь" они на финальной стадии, оба катера спустили на воду одновременно. Мы понимаем, что катера выполняют боевые задачи, поэтому старались как можно быстрее восстановить их боеспособность и вернуть "на службу" ВМС", – сообщили в Укробороронпроме.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября у берегов Крыма Россия вернула Украине два катера и буксир, захваченные 25 ноября 2018 года возле Керченского пролива.