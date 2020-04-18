На Житомирщине лесные пожары перекинулись на села: сгорели 38 жилых домов

Огонь от лесных пожаров в Житомирской области уничтожил 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех селах. Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

Всего пожары, которые вспыхнули в Овручском районе 16 апреля, уничтожили около 4000 га леса.

"Вследствие распространения огня среди лесных массивов уничтожено и повреждено 43 нежилых и 38 жилых домов, наибольший ущерб нанесен селам Нижняя Рудня, Острова, Магдин и Личманы", - написал глава ОГА.

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В связи с распространением огня около 50 человек эвакуировали в соседние села.

Председатель Госагентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий отметил, что часть пожаров уже локализовано. По данным ГСЧС, по состоянию на утро 18 апреля открытого огня в Житомирской области нет, наблюдается тление отдельных очагов травяного настила и древесины. В частности, у сел Рудня, Выступовичи и Бережесть.

К тушению привлечены 655 человек и 108 единиц техники, в том числе три пожарных самолета АН-32П.

Как ранее сообщал Фокус:

Над Киевом третиий день подряд продолжает сохраняться аномально сильный смог. По состоянию на утро 18 апреля, в столице был самый грязный воздух в мире.