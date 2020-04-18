Смог в Киеве. В столице все еще самый грязный воздух на планете

ГСЧС продолжает тушить пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне

Над Киевом продолжает сохраняться аномально сильный смог. Об этом свидетельствуют данные сервисов наблюдения за качеством воздуха.

По данным Saveecobot, по состоянию на 10.00 18 апреля индекс качества воздуха в Киеве (AQI) составлял 193, по шкале AQI – вредный.

Карта качества воздуха в Киеве на 18 апреля по состоянию на 10:00

При этом вечером 17 апреля был установлен антирекорд по загрязнению воздуха в столице с начала месяца (индекс качество воздуха составлял 227 - очень вредный).

По данным AirVisual, сейчас в Киеве самый загрязненный воздух в мире.

В ГСЧС сообщают, что продолжают тушить пожары в Житомирской области и очаги тления в Чернобыльской зоне. Так, на Житомирщине к борьбе с огнем привлечены 665 человек и 108 единиц техники, в том числе и три пожарных самолета.

В Чернобыльской зоне 716 человек и 116 единиц техники занимают тушением тления травяного настила, пеньков и древесины, пройденных огнем, на территории Корогодского, Лубянського, Паришивського, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

В ГСЧС отмечают, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы.

Напомним, 16 апреля Киев накрыла пылевая буря, после чего в воздухе столицы зафиксировали повышение вредных веществ. По сравнению с предыдущими днями, воздух в Киеве испортился в несколько раз. В КГГА сообщили, что причиной послужили пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также северо-западный ветер.

Из-за загрязнения воздуха на улицы столицы выехала поливо-моечная техника "Киевавтодора", а мэр Виталий Кличко лично съездил в Чернобыльскую зону и сообщил, что радиация там в норме.

Как ранее сообщал Фокус:

13 апреля Верховная Рада ужесточила наказание за загрязнение воздуха, вырубку лесов и сжигание растительности. В частности, за поджог травы штрафы увеличили в 18 раз.